El superpetrolero iraní alcanzado por aviones de Estados Unidos sigue ardiendo dos días después del ataque [eng]

El superpetrolero de la clase VLCC vinculado a Irán (identificado como Sea Star III) continúa ardiendo frente a la costa de Jask, en el golfo de Omán, tras ser interceptado e inutilizado por cazas F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos durante operaciones de control del bloqueo naval. Las imágenes de satélite más recientes captadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) y Sentinel-2 confirman que el buque sigue desprendiendo densas columnas de humo y fuego. Asimismo, se han detectado trazas compatibles con manchas de derrame...