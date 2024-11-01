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El superpetrolero iraní alcanzado por aviones de Estados Unidos sigue ardiendo dos días después del ataque [eng]

El superpetrolero iraní alcanzado por aviones de Estados Unidos sigue ardiendo dos días después del ataque [eng]

El superpetrolero de la clase VLCC vinculado a Irán (identificado como Sea Star III) continúa ardiendo frente a la costa de Jask, en el golfo de Omán, tras ser interceptado e inutilizado por cazas F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos durante operaciones de control del bloqueo naval. Las imágenes de satélite más recientes captadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) y Sentinel-2 confirman que el buque sigue desprendiendo densas columnas de humo y fuego. Asimismo, se han detectado trazas compatibles con manchas de derrame...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , petróleo , militar , información
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5 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
JackNorte #2 JackNorte
Cuando los barcos civiles son objetivo es dejar mucho margen a futuras organizaciones terroristas.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 la US Navy hoy por hoy es una organización terrorista.
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Gry #1 Gry
Por lo menos está vacío...
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#4 AlexGuevara
Cazas atacando petroleros = héroes de mierda
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makinavaja #5 makinavaja
#4 Los usanos hace mucho tiempo que solo atacan a los que no pueden defenderse, no les da para más... por mucho que digan...
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menéame