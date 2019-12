El avión A380-800, cuyo nombre oficial es "Reginald Ansett", completó la ruta de 16,105 km desde Dresden, Alemania a Sydney, Australia el 20 de diciembre.El viaje duró 18 horas y 26 minutos en total, partió a las 1.34 a.m. CET del 19 de diciembre y llegó a las 6 a.m. AEDT al día siguiente. Volaba un servicio no comercial, sin pasajeros ni carga a bordo.