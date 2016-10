¿De qué superioridad moral me habla? (¿De qué pérdida de valores me habla?)

11 meneos 58 clics

9 anónimos 2 0 compartir:

cultura karma: 124

«La ética, en la medida en que surge del deseo de decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente bueno, lo absolutamente valioso, no puede ser una ciencia. Lo que dice la ética no añade nada, en ningún sentido, a nuestro conocimiento. Pero es un testimonio de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría». Wittgenstein, 1984.