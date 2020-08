Superhero League of Hoboken (Liga de superhéroes de Hoboken) [ENG]

Cuando Steve Meretzk, creador de la saga que empezó con Spellcasting 101: Sorcerers Get All the Girls, decidió no hacer una cuarta parte de la serie sino hacer algo totalmente distinto para Legend fue una bendición. Marvel Comics sugirió hacer algo juntos, e inmediatamente pensó que sus superhéroes podrían ser mucho más raros y divertidos que los de Marvel. Por ejemplo, Farm Stand Man, que puede convertirse en cualquier verdura que empiece por una vocal. O el Dr. Mozzarella, capaz de saber los ingredientes de una pizza antes de abrir la caja.