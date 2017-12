Las supererupciones volcánicas ocurren de media cada 17.000 años, en menor tiempo de lo que se pensaba

Las grandes erupciones volcánicas capaces de amenazar a la civilización humana ocurren de media cada 17.000 años, no en intervalos de 45.000 a 714.000 años. Según los registros geológicos, las dos supererupciones más recientes se produjeron hace entre 20.000 y 30.000 años. "Hemos sido ligeramente afortunados de no haber experimentado ninguna súper erupción desde entonces. Pero es importante apreciar que la ausencia de supererupciones en los últimos 20.000 años no implica que haya una fecha de vencimiento. La naturaleza no es tan regular."