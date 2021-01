Superé mi miedo a la báscula y adelgacé

Usar la báscula como castigo y no como herramienta de medir mi peso objetivamente era algo que había hecho muchas veces. Esto, sumado a que las tres veces que me he puesto a dieta en toda mi vida solía haber "una regañina" después de subirme a la báscula, porque no había perdido el peso deseado o incluso había ganado, fue generando en mí un auténtico pánico a este aparatillo. ¿La solución? Hacer como que no existían las básculas. Dejar de pesarme. Desaparecido el problema, desaparece la ansiedad.