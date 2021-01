Sukiyaki “One Punch Man´´

¡Bienvenidos de nuevo a este vuestro blog, amantes de la buena cocina y de los videojuegos! Siempre decimos que nunca es tarde si la dicha es buena y veintitantos días después os felicitamos el año nuevo. Como veis, en este que acabamos de empezar vamos a seguir el mismo ritmo de publicaciones respecto al anterior, pues la vida no nos da para tanto (ojalá días de 48 horas) pero no así os vamos a dejar con entradas y recetas con las que podáis disfrutar pues sin vosotros, queridos amigos, esto no sería posible.