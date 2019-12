Suicidios, pedofilia y violencia machista: el oscuro legado de ‘Glee’

En marzo de 2016 la actriz Melissa Benoist fue al Tonight Show de Jimmy Fallon con las respuestas preparadas. Se le había hinchado la pupila izquierda, y se notaba. El presentador iba a preguntar por el ojo. Ella estaba a punto de poner su mejor sonrisa para esconder la verdad: "Mi perro no paraba y me hizo tropezarme, me caí por las escaleras y me choqué contra una maceta y ahí me golpeé el ojo". Pero en el incidente real no hubo ni perro, ni escaleras, ni accidente. Eran las heridas de una relación abusiva que tres años después se ha atrevido