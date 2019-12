El suicidio es como un iceberg porque hay casi más casos ocultos que declarados

El doctor en Medicina y miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Guillermo Rendueles, critica los estudios y estadísticas existentes sobre este tema, así como las ''falsas respuestas de la psiquiatría ante este problema''. ''las estadísticas son contradictorias y poco fiables porque las judiciales y las médicas no coinciden''. ''no se considera suicidio hasta que un juez no lo declara como tal''. ''Son casos dudosos porque se cruza lo jurídico con lo médico, el cobro de pensiones de invalidez, la ocultación de la familia…''