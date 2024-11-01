edición general
"Sufrirá una derrota aplastante": el férreo aviso de China a un aliado de EE.UU

Japón enfrentará una "derrota aplastante" y "pagará un alto precio" si interfiere en Taiwán, advirtió este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Jiang Bin, durante una conferencia de prensa. Estos comentarios responden a las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien había asegurado que Tokio respondería con medidas similares si Pekín despliega fuerzas militares en la isla. "Estas declaraciones han desafiado el orden internacional de la posguerra y enviado señales muy equivocadas..."

Alerta Rusia Today!! :tinfoil:
#1 Como que los medios occidentales están para tirar cohetes...

Dese luego los chinos ya no agachan la cabeza.
#2 Los medios occidentales son lo mismo. Con alguna excepción, son maquinaria de propaganda.
Si hay un pais al que se la tengan jurada los Chinos es a los Japoneses, harian bien en no tocarles mucho las narices
#3 Y al revés, que los chinos aún se acuerdan de la invasión japonesa y de las auténticas barbaridades a las que los japoneses sometieron a la población china durante la guerra sino-japonesa y después, en la posguerra.
#7 Además ahora tienen el ejemplo de la WWII, con 2 buenos "truenos" se rendirán :troll:
Como China no va a desafiar el orden internacional de la posguerra, es decir, va a dejar a Taiwán tal como está, no hay nada de lo que preocuparse.
ministra facha
Japon ya no es lo que era o serían los chinos los que cagasen la pipa gorda.
