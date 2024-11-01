"Sufrirá una derrota aplastante": el férreo aviso de China a un aliado de EE.UU

Japón enfrentará una "derrota aplastante" y "pagará un alto precio" si interfiere en Taiwán, advirtió este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Jiang Bin, durante una conferencia de prensa. Estos comentarios responden a las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien había asegurado que Tokio respondería con medidas similares si Pekín despliega fuerzas militares en la isla. "Estas declaraciones han desafiado el orden internacional de la posguerra y enviado señales muy equivocadas..."