¿Sufrimos de "fatiga conductual" por las medidas de prevención de la pandemia? [en inglés]

The Guardian: "Las personas no se cansarán del distanciamiento social, y no es científico sugerir lo contrario". La "fatiga conductual" ha sido un tema candente porque era parte de la justificación del Gobierno del Reino Unido para retrasar la introducción de medidas más estrictas de salud pública. Pronto revirtieron esta posición y llegó la etapa de "calles vacías" del control de la infección. Pero es un tema importante y es relevante para todos al tratar de mantener cambios de comportamiento importantes que beneficien a los demás.