Suez amenaza con ceder deuda de Argentina a "fondos especializados"

Suez amenazó el miércoles con ceder a "fondos especializados" la deuda que Argentina tiene con al empresa francesa, a modo de indemnización por la rescisión de dos contratos hace más de diez años, si el gobierno argentino no acelera el pago de los 630 millones de dólares arbitrados por el CIADI. "Si nuestros acuerdos y nuestras discusiones con el gobierno argentino no avanzan, decidimos ponernos en contacto con cierta cantidad de fondos especializados para, porqué no, vender nuestra deuda", dijo el director general de la empresa, Jean-Louis …