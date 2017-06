¿Qué es la suerte y por qué hay gente que dice tenerla y gente que no?

Joe Hanson explica detalladamente en este episodio de It’s OK to be Smart qué es la suerte. O más bien, qué es lo que algunas personas consideran buena suerte o mala suerte y yendo un poco más allá por qué decimos que hay personas suertudas o auténticos gafes. Uno de los ejemplos más conocidos de cómo creen los famosos que influye la suerte en sus vidas es el conocido como efecto de la portada de Sports Illustrated, cuyo equivalente en español sería la maldición de las natillas Danone.