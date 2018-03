Sueños eróticos que nunca confesaremos en ilustraciones de Milo Manara (ONAEC)  

Según Sigmund Freud, cada cosa que pasa por tu mente mientras duermes —te acuerdes o no— tiene relación directa con cada uno de tus deseos carnales, en especial si infringen reglas sociales o morales. Esto no es tan sencillo de entender, puesto que no significa que sueñas lo que más deseas, sino que tu cerebro emite ciertas imágenes que deben ser interpretadas para conocer qué es lo que requieres en realidad, ya que conscientemente no eres capaz de definir.