¿El sueño americano? Cada día mueren 3 personas sin hogar en Los Ángeles

El diario Los Angeles Times reveló una imagen que no estamos acostumbrados a ver de Los Ángeles, la cuna del cine y la ciudad es sede de cinco compañías categorizadas por el índice de ingresos Fortune 500, al señalar que tres personas sin hogar mueren al día en las calles, vehículos, refugios, hospitales y parques de esta ciudad. Para muchos de los ciudadanos de Los Ángeles, el sueño americano no es más que un mito, cuando no una pesadilla. Enfermos mentales, veteranos de guerra, drogadictos. Personas sin hogar en todos los casos.