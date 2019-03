El sueño del acorazado de Stalin ¿Tenía la URSS un plan secreto para construir una flota de superbuques de guerra? [EN]

Tras la Segunda Guerra Mundial, Iósif Stalin soñó con crear una flota de buques acorazados para poder proyectar su poder lejos de la URSS. Los planes eran grandiosos, pero no estaban destinados a concretarse. No obstante, el sueño de Stalin tuvo sus repercusiones en el desarrollo militar de EEUU y sus aliados occidentales, explica el columnista del medio estadounidense The National Interest, Kyle Mizokami. De acuerdo con el columnista, después de la guerra, la URSS tenía un Ejército incluso más potente que el de EEUU y sus aliados combinados.