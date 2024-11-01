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Suecia se harta y aprueba la ley antiinmigración mas polemica de su historia, lo que debes saber

Suecia se harta y aprueba la ley antiinmigración mas polemica de su historia, lo que debes saber

Suecia se harta y aprueba la ley antiinmigración mas polemica de su historia, lo que debes saber

| etiquetas: suecia , antiinmigración , ley
8 2 12 K -13 actualidad
9 comentarios
8 2 12 K -13 actualidad
#3 tyrrelco
¿En serio tratamos a ese pieza como informador?
7 K 90
Aokromes #8 Aokromes
#3 no se quien es por la imagen, ni pienso hacer click para no darles clicks, quien es? xD
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Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#3 yo me espero a Angel Gaitan
0 K 11
#1 HangTheRich
En dos meses todos sus problemas resueltos.


Oh wait!

:palm:
1 K 26
Arzak_ #4 Arzak_
Calero siempre con sus sutiles capsulas con tinte diestro. 8-D
1 K 23
jdmf #6 jdmf
Más youtubers alarmistas y derechitas cobardes promoviendo odio, eso es justamente lo que SE necesita saber!!
1 K 21
#2 kreator
Verás que bien, por fin los suecos de bien podrán barrer las calles y cambiar ruedas de coches (que es de lo que se quejaban)
0 K 12
alfre2 #5 alfre2
Se hartan? No será que la ultraderecha se les ha subido a la chepa? Por cosas como esas, mis niños, es por lo que hay que ir siempre a votar.
0 K 11
#7 muerola
el Calero , joder, por favor!!
0 K 11

menéame