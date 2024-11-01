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Suecia se harta y aprueba la ley antiinmigración mas polemica de su historia, lo que debes saber
Suecia se harta y aprueba la ley antiinmigración mas polemica de su historia, lo que debes saber
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#3
tyrrelco
¿En serio tratamos a ese pieza como informador?
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#8
Aokromes
#3
no se quien es por la imagen, ni pienso hacer click para no darles clicks, quien es?
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#9
Enésimo_strike
#3
yo me espero a Angel Gaitan
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#1
HangTheRich
En dos meses todos sus problemas resueltos.
Oh wait!
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#4
Arzak_
Calero siempre con sus sutiles capsulas con tinte diestro.
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K
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#6
jdmf
Más youtubers alarmistas y derechitas cobardes promoviendo odio, eso es justamente lo que SE necesita saber!!
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#2
kreator
Verás que bien, por fin los suecos de bien podrán barrer las calles y cambiar ruedas de coches (que es de lo que se quejaban)
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#5
alfre2
Se hartan? No será que la ultraderecha se les ha subido a la chepa? Por cosas como esas, mis niños, es por lo que hay que ir siempre a votar.
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#7
muerola
el Calero , joder, por favor!!
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