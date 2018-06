Por qué el sudor no huele mal, pero los que sudan sí

No culpemos al sudor del mal olor, porque no huele. Tenemos glándulas sudoríparas por toda nuestra piel, aunque repartidas de forma desigual. De hecho, hay entre 2,5 y 3 millones de ellas en el cuerpo humano que se encargan de segregar el sudor por los poros que se abren al exterior. Hay glándulas sudoríparas ecrinas, que expulsan agua y sales minerales, y glándulas sudoríparas apocrinas o sebáceas, que también secretan grasas, feromonas y otras sustancias. Pero el sudor no huele, lo que huele son las bacterias.