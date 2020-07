El sudoku milagroso que te hará descubrir por qué molan tanto los puzzles  

Eso es lo que ha sucedido con Simon Anthony, del canal Cracking the Cryptic, en un vídeo llamado The Miracle Sudoku. Y es que este sudoku, además de empezar solo con dos números, fue especialmente diseñado por Mitchell Lee y Mark Goodliffe para poner a Anthony contra las cuerdas. Pero no os dejéis engañar. Ver el vídeo es un espectáculo. Cómo consigue ir descifrando la lógica detrás del juego, haciendo asunciones lógicas para, finalmente, descifrar su resolución, en apariencia imposible, es realmente prodigioso.