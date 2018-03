Sudáfrica se seca

El calentamiento global y el cambio climático son procesos mundiales, pero con consecuencias muy específicas. El aviso del Gobierno sudafricano de que Ciudad del Cabo se quedará prácticamente sin agua potable a mediados de año debería ser, al mismo tiempo, un código rojo para el resto del planeta: si no se empieza a prevenir realmente el cambio climático con todas las herramientas de las que se disponga, Sudáfrica no será el único país afectado por escasez del agua. El cambio climático no conoce de fronteras nacionales.