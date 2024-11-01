El suceso en Rusia que hizo callar a los alemanes ante la División Azul

Este documental reconstruye el momento exacto en el que la burla, el desprecio y la desconfianza de los soldados alemanes hacia los españoles se transformaron en silencio. Sin discursos heroicos ni propaganda, la División Azul fue enviada a una posición casi suicida, sometida a ataques soviéticos continuos, frío extremo y una clara inferioridad material. Lo que ocurrió allí alteró para siempre la percepción alemana sobre el ejército español.