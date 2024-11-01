Subir el salario mínimo eleva la probabilidad de que las empresas 'contraten' robots para sustituir a los humanos

Con la subida que se aprueba estos días para 2026, el salario mínimo interprofesional en España acumula un incremento del 66% desde 2018, pasando de los 736 euros mensuales a los 1.221. Este repunte ha hecho correr ríos de tinta por su potencial impacto en el empleo: un incremento de los costes laborales para las empresas reduce la contratación.