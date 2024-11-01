edición general
Subir el salario mínimo eleva la probabilidad de que las empresas 'contraten' robots para sustituir a los humanos

Con la subida que se aprueba estos días para 2026, el salario mínimo interprofesional en España acumula un incremento del 66% desde 2018, pasando de los 736 euros mensuales a los 1.221. Este repunte ha hecho correr ríos de tinta por su potencial impacto en el empleo: un incremento de los costes laborales para las empresas reduce la contratación.

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Paso 2: "Mantener el salario mínimo eleva la probabilidad de que las empresas 'contraten' robots para sustituir a los humanos"
Paso 3: "No bajar el salario mínimo eleva la probabilidad de que las empresas 'contraten' robots para sustituir a los humanos"
Paso 3: Repetir el paso 2 hasta llegar a "pagar una bolsa de heces del empresario no eleva la probabilidad de que las empresas 'contraten' robots para sustituir a los humanos". Y habrá mongolos que se den por satisfechos.
#10 juanac
Es el escenario ideal. Robots haciendo en trabajo, impuestos a esos robots y a los beneficios empresariales. Que sirvan para que los humanos tengamos más tiempo de ocio y podamos trabajar en niveles más altos de la pirámide de Maslow en lugar de para sobrevivir.

Pero no veo muchos políticos (ni muchos ciudadanos, para ser honesto) a la altura de las circunstancias
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
No te jode, mejor trabajamos gratis para que cuatro hijos de la grandísima puta, cobren más y se monten más "islas de Epstein".

Vaya basura sensacionalista del economierdista.
#7 JoshJash
Casualmente hay empresas en USA que han substituido mucha gente por IA (cuenta como robot?) porque les salía más barato y posteriormente han tenido que recontratar buena parte de ellos porque se ve que no era lo mismo y no funcionaba tan bien como venden los comerciales y medios de comunicación/influencers xD
ochoceros #12 ochoceros
#7 En España te podría hablar el caso de una compañía de gas que ha sustituido una app/web para aportar lecturas del consumo por una IA (bot) en WhatsApp, haciendo que el proceso de aportar una triste lectura de consumo haya pasado de hacer una foto en 5 segundos a tres incómodos minutos y chorrocientos mensajes y preguntas.

Que sí, que es el futuro, pero si los encargados de implementarlo son los mismos inútiles de siempre, seguimos jodidos.
#14 Suleiman
Menuda gilipollez de artículo.... Seguro que el SMI hace que compren robots.
Asimismov #1 Asimismov
Ya verán lo que cuestan esos robots y su mantenimiento y reparaciones, como p'a quitar las ganas a más de uno.
joffer #8 joffer
Un robot violó a la abuela
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Y eso da más posibilidades de que los robots nos destruyan con rayos gamma
Cantro #13 Cantro
Subir el salario mínimo eleva la probabilidad de que los editores de El Economista sustituyan a sus monos aporreadores por IA
alfre2 #15 alfre2
Ojo, que la tendencia general en los países industrializados es que los robots cotizan. Si sustituyen a trabajadores deben compensarse las pérdidas en cotizaciones, y deben cotizar más que aquellos.

A ver si el empresaurio nacional pretende quedarse solo con las ventajas, “olvidando” las obligaciones.
DonNadieSoy #6 DonNadieSoy *
...llorones y ridiculos.
zentropia #11 zentropia
Si un robot puede hacer un trabajo a x10 el salario minimo es cuestion de meses que lo pueda hacer por el salario minimo.
Lamantua #4 Lamantua
Pero si ya tienen al presidente de la CEOE…
taSanás #2 taSanás
Seguro que es bulo, o algo.
