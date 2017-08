Subida de 500% por contaminación de PM10 en Gijón sin que Ayuntamiento y Principado den explicaciones

En alerta sigue en el entorno del Muselín donde el Principado no da datos en continuo hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de PM10 de 62 µg/m3 que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita, con mucha diferencia la peor estación de toda Asturias. Muy significativo fue el pico alcanzado en la Calzada eso que la estación está escondida donde se llego a alcanzar los 111 µg/m3 de PM10. A día de hoy los picos de contaminación de Pm10 no están regulados a pesar de los anuncios del Principado de su regulación.