edición general
4 meneos
16 clics
El subdirector de Emergencias revela ante la jueza de la dana que la alerta se retrasó porque Pradas quiso corregir el texto en valenciano

El subdirector de Emergencias revela ante la jueza de la dana que la alerta se retrasó porque Pradas quiso corregir el texto en valenciano

Pradas, según el testigo, demoró el aviso para cambiar el acento del término Valencia y las denominaciones de “este” y “tipo”. “Busqué a la señora Pradas y le dije que ya tenía el mensaje. Ella viene con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y no sé con quién más. La consellera hace una segunda lectura. Y ahí cambia “se solicita suspender” por “se ruega evitar”, ha apuntado. A su juicio, Pradas y Mompó “hicieron cambiar cosas [del mensaje] por tema lingüístico, acentos y demás”. Y la exconsejera pidió ver la redacción defin

| etiquetas: dana , aviso , idiota , anticatalanismo , imbécil
3 1 5 K -15 actualidad
2 comentarios
3 1 5 K -15 actualidad
EldelaPepi #2 EldelaPepi *
#1
Merda! :-(
0 K 13

menéame