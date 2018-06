Suazilandia celebra su primera marcha del orgullo LGTBI

Suazilandia, monarquía absoluta donde las relaciones sexuales entre hombres son un delito, celebra hoy de forma festiva su primera marcha LGTBI en la capital, Mbabane, a la que se espera que asistan miles de personas. En Suazilandia, que recientemente ha cambiado su nombre por Reino de Eswatini, las relaciones sexuales entre hombres no son un delito per se, pero sí por derecho consuetudinario, de modo que aunque que no están explícitamente prohibidas, hay condenas a hombres homosexuales por sodomía.