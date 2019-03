Suárez Illana pide disculpas por sus declaraciones sobre el aborto

El número dos del Partido Popular por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha pedido disculpas por las declaraciones que realizó en Más de uno con Carlos Alsina, en las que aseguraba que "en Nueva York hay una ley del aborto que permite abortar después del nacimiento". Illana ha comentado que "he hecho una comparación que he visto que no era correcta, porque no era la ley de Nueva York y por eso lo más profesional es rectificar".