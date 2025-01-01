edición general
Suano festejó a San Justo y Pastor  

Suano, localidad de la Hermandad de Campoo de Suso, festejó ayer a San Justo y Pastor. El santo recorrió las calles del pueblo y la misa estuvo cantada por la Ronda El Liguerucu.

Estuve en Suano y me sorprendió lo limpio que estaba.


Fuera coñas. Es el pueblo de la familia de un amigo y no sé si es adecuado fastidiarlo llamando al turismo
Irrelevante se queda corto
A portada.
Menos mal, ya puedo dormir tranquilo.
Gran sitio Suano, con mucho bosque ; precioso.
