El strike más breve de la historia de Meneame

Tras llamar maltratador a un usuario, Benjami Villoslada, dueño de Meneame, fue strikeado hace media hora. Las amenazas de acciones legales por parte del usuario tuvieron un impacto decisivo en la decisión de los admins www.meneame.net/notame/3705412

Media hora después, el strike había desaparecido y Benjami podía escribir un nuevo mensaje reafirmándose en el insulto www.meneame.net/notame/3705420 Obviamente, ha usado sus poderes de God para quitarse la sanción. El usuario, tras constatarlo, mostraba aquí su frustración www.meneame.net/notame/3705426

Un nuevo episodio en la penosa dinámica que esta mañana os explicaba aquí www.meneame.net/m/Siénteme/paradoja-maltratador-privilegio-insultar-i