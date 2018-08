El stress puntual facilitaría que las malas noticias se procesen mejor [ENG]

Cuando las personas se sienten bajo amenaza o stress su capacidad para procesar las buenas noticias e incorporarlas a sus expectativas no cambia pero sí mejora su capacidad de procesar las noticias negativas según un estudio de los investigadores Neil Garrett, Ana María González-Garzón, Lucy Foulkes, Liat Levita y Tali Sharot de la University College London publicado en The Journal of Neuroscience.