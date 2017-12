Stranger Things, The Crown, Vikings... series actuales para ayudarte a aprender inglés

Que las series son un método entretenido y útil para aprender inglés es algo que habrás oído miles de veces pero seguro que no sabes por qué serie empezar. Es cierto que conocer a los personajes, su forma de hablar y su acento es de gran ayuda para mejorar tu comprensión oral e interiorizar más vocabulario y expresiones pero no todas las series son sencillas de entender y puede que después de ver dos capítulos y no pillar ni una frase completa te frustres un poco y decidas dejarlo.