Steve Bannon: "La prensa tiene que callarse la boca"

El jefe de estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista con el diario The New York Times este jueves que la prensa tiene que "callarse la boca" y aseguró que se han convertido en el "partido de la oposición". Steve Bannon, uno de los más cercanos asesores de Trump en la Casa Blanca, opina en la entrevista realizada el miércoles que "los medios son el partido de la oposición. No entienden este país. Aún no entienden por qué Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos".