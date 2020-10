Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, dio positivo de coronavirus

Uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Stephen Miller, ha confirmado que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, según ha informado él mismo a través de un comunicado. “Durante los últimos cinco días he estado trabajando de forma remota y me he aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por COVID-19 y estoy en cuarentena”, ha dicho Miller, conocido por ser uno de los asesores del presidente Trump en materia de inmigración. Miller formó parte de la comitiva del ...