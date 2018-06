Stephen Miller, el hombre que convenció a Trump de separar a niños inmigrantes de sus padres

Las decisiones del presidente Trump no las ha tomado en soledad. Sino que tienen nombre y apellido. Según un reporte del diarios The New York Times, el creador de la “gran idea”, es el asesor más extremista que se pasea por los pasillos de la Casa Blanca, Stephen Miller. Trump conoce muy bien a Miller, nacido en Santa Mónica (California) y que proviene, paradójicamente, de una familia de inmigrantes judíos cuyos antepasados huyeron de la persecución nazi de lo que hoy se conoce como Bielorrusia.