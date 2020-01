Stephen King sobre los Oscar 2020: "Nunca consideraría la diversidad en materia de arte"

Que el prolífico escritor Stephen King es un habitual de Twitter no es novedad. Sus críticas constantes contra Trump y sus recomendaciones de nuevas películas y series colonizan su red social. El norteamericano no tiene pelos en la lengua y ya lo ha demostrado en más de una ocasión. Las críticas por la falta de diversidad en los premios Oscar, ya habitual en los últimos años, parece que no han gustado nada al autor que, como miembro de la Academia de Hollywood, ha suscitado la polémica con sus contundentes palabras en contra de los detractores.