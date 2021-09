Start-up rumana Humans recibe 9 millones de dolares [Ing]

En resumen, Humans planea producir modelos de IA (algoritmos) que capturan las características individuales (ADN digital) y permiten a los individuos cuyas características están encapsuladas en los modelos de IA monetizar estos modelos con el uso de la tecnología de NFT (tokens no fungibles) - un tipo de criptodivisa que son "no fungibles", lo que significa que no son intercambiables (por lo tanto, únicos). Los modelos de IA se comportan de forma muy parecida a como lo harían los individuos "encapsulados".