Starlux Airlines ya tiene pintados los Airbus A350 dorado y plateado de la colaboración con Hajime Sorayama

Hace unos meses hablábamos de que Starlux Airlines iba a pintar uno de sus Airbus A350-1000 en oro y otro en plata con sendas libreas diseñadas por el artista Hajime Sorayama, libreas bautizadas como Airsorayama. Cuando entren en servicio, lo que no está previsto hasta el tercer trimestre de este año, Air Soriyama Gold llevará la matrícula B-58554 mientras que Air Soriyama Silver será el B-58553. Aunque por ahora están volando desde Toulouse, dónde Airbus tiene una de sus plantas de ensamblado.