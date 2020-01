"Star Wars: Underworld" secuencia de prueba y making of  

Filtración de una secuencia de prueba rodada en 2010 para la serie de televisión Star Wars: Underworld. La acción de la serie se desarrollaba en los niveles inferiores de Coruscant y situada después de los eventos de la orden 66. El videojuego 1313 también estaría relacionado con la serie. Debido al inmenso coste de producción y a la venta de Luscasfilm a Disney fue retrasada y luego cancelada. El metraje fue producido por Stargate Studios (cuyo currículum de VFX incluye series como Doctor Who, The Walking Dead o The Orville) y Lucasfilm