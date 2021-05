Star Wars: The Bad Batch ya tiene calificación de la crítica

En el marco del Día de Star Wars (4 de mayo) y de la mano de Lucasfilm, la plataforma de streaming Disney Plus estrena finalmente su más reciente producción desarrollada dentro de dicho universo cinematográfico y televisivo: Star Wars: The Bad Batch - 95% con un especial de 70 minutos. Programada para estrenar un nuevo episodio a partir del siete de mayo, Star Wars: The Bad Batch se reserva los viernes para cada nueva entrega de la serie, tal como sucediera con series como The Mandalorian (perteneciente al mismo universo) o WandaVision - 95%...