Star Wars será adaptada al teatro kabuki

Star Wars llegará de la manera más tradicional a Japón: a través del kabuki, el teatro japonés que se caracteriza por el abundante uso de maquillaje. De acuerdo con Matan Web, en un evento en conmemoración por el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, el famoso actor de kabuki Ichikawa Ebizo XI interpretará a Kylo Ren [...] Por otro lado, esta no es la única adaptación kabuki que se presentará en el año. El próximo mes también se llevará a cabo una versión de Nausicaä of the Valley of the Wind, del maestro Hayao Miyazaki.