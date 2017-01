"Star Wars, la política imperial". ¿hay política exterior en Star Wars? ¿Cómo es?

La respuesta corta es que no. No la hay. Los regímenes políticos que aparecen en la saga galáctica —República, Imperio, Primera Orden y Resistencia— son todos sistemas hegemónicos que abarcan toda la galaxia ficticia en la que se desarrollan las películas. Las guerras que estas narran son siempre guerras civiles y no de conquista o anexión. Los bandos en conflicto se disputan el gobierno de la galaxia en su conjunto, no el control de sistemas estelares que tuvieran regímenes propios independientes de Coruscant, el planeta capital de la Galaxia.