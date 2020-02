Star Wars y el ascenso de la filosofía

La Fuerza se asemeja mucho a algunas de las nociones de los pensadores presocráticos.Desde sus más tempranos inicios, la filosofía se presenta como un dejar aparecer todo lo que es capaz de hacerse manifiesto. Desde esta perspectiva, las cosas no solo son diferentes entre sí, sino también idénticas, pues cada una es habitante del Todo. Si esta identidad de las cosas diferentes no se mostrase, las cosas diferentes no podrían aparecer como totalidad de las cosas: se iría dando aquella parte del Todo, pero no el Todo que en él las tiene reunidas