Star Citizen, el juego de 300 millones de dólares, quizá nunca se complete

La mala gestión del dinero por Chris Roberts y un ambiente de trabajo 'caótico' están haciendo que el desarrollo del juego no avance como estaba previsto. O prometido. "Hay un plan. No os preocupéis. Esto no es una locura total." Esas son las palabras de Chris Roberts, fundador de Cloud Imperium Games y máximo responsable de Star Citizen. Unas palabras que parecen vacuas teniendo en cuenta los problemas de gestión que está atravesando el juego. Un desarrollo problemático de dimensiones galácticas.