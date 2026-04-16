Israel y Hezbolá inician un alto el fuego de 10 días esta noche en el Líbano

Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano que entraría en vigor esta misma noche, a las 23.00 hora española (00.00 en Israel). Hezbolá, la milicia que está en guerra con el Ejército israelí, ha impuesto sus propias condiciones a la tregua acordada, en principio, sin su participación. "Cualquier alto el fuego debe ser integral y abarcar todo el territorio libanés, sin permitir al enemigo israelí ningún tipo de libertad de movimiento", ha declarado el grupo chii.