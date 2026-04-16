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Israel y Hezbolá inician un alto el fuego de 10 días esta noche en el Líbano

Israel y Hezbolá inician un alto el fuego de 10 días esta noche en el Líbano

Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano que entraría en vigor esta misma noche, a las 23.00 hora española (00.00 en Israel). Hezbolá, la milicia que está en guerra con el Ejército israelí, ha impuesto sus propias condiciones a la tregua acordada, en principio, sin su participación. "Cualquier alto el fuego debe ser integral y abarcar todo el territorio libanés, sin permitir al enemigo israelí ningún tipo de libertad de movimiento", ha declarado el grupo chii.

| etiquetas: hezbola , israel , alto el fuego , washington
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3 comentarios
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Ni 10 tardan los terroristas hebreos en romper la tregua.
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#3 arreglenenlacemagico
#2 la noticia tambien amplia que Hamas se ha reunido con USA no la veo dupe
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menéame