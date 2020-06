Sr. Chinarro: "El más tonto de la clase siempre ha querido coger una pistola y ser policía o militar"

Dice Antonio Luque, más conocido como Sr. Chinarro, que la cuarentena ha sido como “un domingo en Sevilla en agosto, a las cinco de la tarde”: ese pavor de las calles largas y vacías. Él es hipocondríaco, como todos los que aman fuerte la vida, y por eso escribe y por eso canta: para agarrarse bien a ella, que a veces resbala, sobre todo en estos días extraños. Ahora lanza El bando bueno -un disco del que está seguro, también, no es por nada, de que es bueno, si no no lo lanza, ya lo advierte Luque-.