Spycraft: The Great Game es una aventura gráfica de espionaje y conspiración desarrollada y publicada por Activision en 1996 para PC. Su trama se basa en el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, mientras agencias como la CIA americana o la SVR rusa intenta salvarlo. El juego no fue aprobado por ninguna organización oficial, sin embargo destacó por su gran realismo, contando con la participación de William Colby, ex director de la CIA; y de Oleg Kalugin, ex general de la KGB. Ambos se interpretan a sí mismos.