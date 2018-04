No puede ser que un médico que utiliza la violencia física e insulta a una médica de urgencias salga indemne de un expediente y a mí por llamar cobarde y sinvergüenza a una médico se me condene a una falta grave e inhabilitación de un mes. Me perece a mí que esto de la colegiación obligatoria es un timo. Jorgito, Jorgito!!! Pisar alfombra te ha mostrado tal como eres, un hipócrita más. Perdón, hipocrático.