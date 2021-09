El equipo detrás de la destacada serie documental de 2019 Jade: The Reality Star Who Changed Britain ha vuelto su mirada a la década de 1990 con Spice Girls: How Girl Power Changed Britain (Canal 4). Ha creado una mirada fabulosamente entretenida a la banda de chicas que conquistó el mundo, colocando su historia en el contexto cultural de su propio tiempo, mientras la pone a prueba desde una perspectiva de 2021.