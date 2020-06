Spain in a day (Película)  

Durante un día todo ciudadano podrá realizar un video personal y subirlo a un servidor; con este material Isabel Coixet montará un largometraje documental. Durante 2015 y 2016, Isabel Coixet dirige el proyecto Spain in a Day, la versión española del proyecto de crowdsourcing documental producido por Mediapro que pretende retratar la realidad de un país reflejada por cientos de vídeos domésticos grabados durante un mismo día y que ha tenido como precedentes directos Britain in a Day e Italy in a Day.