SpaceX: nuevos vídeos 4K de sus mejores aterrizajes  

El 8 de abril de 2016, el propulsor del Falcon 9 aterrizó exitosamente en la plataforma Of Course I Still Love You, siendo la primera vez que una compañía conseguía tal hito. Más allá de ser un momento trascendental para SpaceX, también marcó un antes y después para la exploración espacial, pues la industria finalmente podía reutilizar sus propulsores. Con motivo del cuarto aniversario, SpaceX ha liberado nuevos vídeos de aterrizajes, pero ahora en resolución 4K.