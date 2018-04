Soy un fractal

No puedes tocarme. No puedes verme. No puedes percibirme con ninguno de tus sentidos… pero existo. Si te esfuerzas, podrás imaginarme (apenas), o al menos intuirme. Pero existo. Existo en un universo diferente al tuyo. Un universo sin cosas, pero con objetos. Un universo sin seres, pero con leyes. Un universo sin límites, pero con reglas. Mi universo es parecido al tuyo en muchos sentidos… infinito, inabordable, sorprendente… y ambos permean entre sí en muchos sentidos